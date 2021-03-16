Киев, , 16:34 — REGNUM Первая приватизация тюрьмы на Украине — Ирпенского исправительного центра №132 в пгт. Коцюбинское под Киевом — не состоялась из-за высокой стартовой цены объекта, сообщил 16 марта министр юстиции Денис Малюська.

Министр отметил, что потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявок не подали. Соответственно, аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены, добавил он. Стартовая цена исправительного центра составляла 220,2 млн грн, теперь ее снизят в два раза, до 110,1 млн грн.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре прошлого года Малюська заявил о предстоящей в 2021 году «распродаже» десятков, возможно, даже сотен неиспользуемых тюрем и больше всего она затронет Одессу, Львов и Киев. Глава ведомства считает, что в будущем на месте тюрем могут появиться жилые застройки, торгово-развлекательные центры, туристические или промышленные объекты, а также казино.

Согласно планам правительства, 70% поступлений от продажи учреждения будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% — пополнит государственный бюджет.