Ярославль, , 16:33 — REGNUM Мэрия Ярославля отчиталась, что 75 процентов проезжих частей в городе соответствуют нормам уборки, по версии городских властей убрано 57 процентов тротуаров, решена проблема колейности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии.

Ярославцы толкают троллейбус

Отчет городских чиновников был озвучен на заседании комитета Ярославской областной думы. Однако депутаты с выводами мэрии не согласились. По оценкам экс-мэра Ярославля Виктора Волончунаса не убраны даже ближайшие к зданию мэрии улицы. Депутат обратился к присутствовавшему на заседании директору департамента городского хозяйства мэрии Ярославу Овчарову.

«У меня есть такое предложение: ты сегодня вечером выйди на улицу Нахимсона, встань на углу улицы Андропова и Нахимсона, посмотри и сам себе задай вопрос: а что же я не убрал эту улицу-то до сих пор, ведь это же прямо въезд в мэрию. Там такие надолбы льда. Там никто с машинами не занимался и сегодня не занимается. Вы говорите про грейдеры, так они у вас стоят. Вот говоришь — два грейдера, я, например, ни одного не видел. Сейчас с ковшами тут что-то забегали, начали двигать. Я просто хочу сказать, вы давайте организовывайте работу. Нельзя говорить, что зима прошла и все нормально. Вы, конечно, человек новый в городском хозяйстве. Но вы должны быть организатором совместной работы с юрлицами — управляющими компаниями и теми, кто вдоль дорог, о которых мы сейчас говорим, должны чистить. Вы посмотрите, какие надолбы… Хоть бы вышли, убрали на улице Свободы. Да в какое время было такое, чтобы все таяло, а на тротуаре до сих пор лежали глыбы льда? Ребята, ну это же позор. Столица «Золотого кольца», Масленицу провели. На Масленицу люди приехали и нам в глаза говорят: а чего у вас грязища-то такая», — заявил заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Уборкой областного центра возмутились даже депутаты из Рыбинска. Дорога по Ярославлю у них занимает больше времени, чем путь до города.

Автобус заблокировал дорогу

«Мы из Рыбинска до Брагино едем час, из Брагино до Думы полтора часа сюда. Полтора часа ехали из Брагино до Думы! Это надо уметь. Это столица Золотого кольца! За такие вещи не снимать, а сажать надо!» — заявил депутат Ярославской областной думы Шакир Абдуллаев.

Отдельно депутаты интересовались уборкой города в феврале. Как ранее сообщало ИА REGNUM из-за ледяного дождя в Ярославле резко выросло число аварий, пассажирам приходилось толкать общественный транспорт. Дополнил картину гололед на улицах.

«Несколько дней люди ломали ноги, руки, разбивали головы. Когда все блестело кругом, был сплошной гололед. Скажите, что нужно было сделать мэрии, чего вам не хватало для того, чтобы обыкновенного песка закупить, и в этот гололед песком посыпать, чтобы люди не травмировались? Я не говорю о количестве травмированных, но что вам помешало с песком? Было видно по прогнозу, что будет ледяной дождь, будет гололед, а после этого несколько дней, как люди говорили, дорога жизни — дойдешь — не дойдешь, убьешься — не убьешься. В войну враг был, а сегодня у людей враг не тот, кто бомбит, а мэрия. Что вам мешало, чтобы люди не разбивались в гололед?» — поинтересовался у чиновников мэрии депутат Александр Воробьев.

Очистка тротуаров

Почему не была произведена закупка песка внятного ответа не прозвучало. Зато, как оказалось, городские власти были вынуждены отправить технику за твердым реагентом в Подмосковье.

«Наше предприятие ездило в Московскую область за дополнительным твердым противогололедным реагентом, который используется в зоне ЮНЕСКО. Потому что на тот момент его оставалось порядка 100 тонн и необходимо было увеличить его объем. Да, ездили, забирали, в Долгопрудный», — рассказал депутатом директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Глава ДГХ предложил экс-мэру Ярославля Виктору Волончунасу присоединиться к уборке и оценить качество работы муниципальных служб.

«Я Александра Васильевича Воробьева пригласил и вас официально приглашаю. Я приглашу водителей грейдеров, которые у меня работают сутки через сутки и давайте мы повторим то, что у нас грейдеры нигде не работают. Если бы я ночами не ходил по дорогам, если бы я сегодня до трех-четырех ночи не был на дороге, я бы так себя и не вел бы здесь сегодня. Грейдеры работали по всем проблемным участкам, посмотрите, пожалуйста», — сказал Ярослав Овчаров.

Интересно, что заседание думского комитета пропустил профильный зам мэра Ярославля по вопросам ЖКХ Виталий Леженко. Депутатам сообщили, что он «приболел». Часом ранее на общегородском совещании в мэрии Леженко присутствовал.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославль встал в пробки из-за гололёда, снега и аварий