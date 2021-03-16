Москва, 16 марта, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Органы власти Астраханской области оценили состояние жилого комплекса Астрахани. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил представитель думы Астраханской области Игорь Мартынов, отвечая в ходе пленарного заседания Госдумы на вопросы депутатов относительно признания трети домов в городе аварийными.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

«Мы все должны четко понимать, что органы местного самоуправления, в частности администрация города Астрахани и органы госвласти, должны себе четко представлять, в каком состоянии находится жилой фонд на территории того или иного муниципалитета», — заявил Мартынов, отвечая на вопрос депутата Госдумы Олега Нилова («Справедливая Россия»).

«Есть определение состояния, есть документы, которые влекут за собой правовые последствия по утвержденной форме в соответствии с постановлением правительства. Есть так называемые оценочные действия, которые сегодня происходят, которые не влекут за собой правовых последствий, но позволяют органам местного самоуправления и органам государственной региональной власти планировать свои действия на ближайшие 5−10 лет», — заявил Мартынов.

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Ранее депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») обратил внимание на то, что власти Астрахани объявили аварийными 2200 домов в центре города без ведома жителей.