Симферополь, , 16:32 — REGNUM Информацию о конфликте с участием заместителя председателя правительства Республики Крым Евгения Кабанова на борту самолёта компании «Аэрофлот» проверяют сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам 16 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Правоохранительные органы разберутся: если будет административная ответственность — скажут», — отметил Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымский общественник Александр Талипов на своей странице в соцсети опубликовал копию письма на бланке «Аэрофлота» за подписью одного из руководителей компании в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе, в котором сообщалось о том, что заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов, следовавший 23 февраля рейсом из Москвы в Симферополь, игнорировал требование надеть маску, а также нецензурно высказался в адрес бортпроводников. Также сообщалось, что Кабанова в аэропорту Симферополя передали сотрудникам полиции.

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