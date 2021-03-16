Лондон, , 16:32 — REGNUM Британия намерена к 2030 году получить собственный космический потенциал для отслеживания, обороны и отстаивания своих интересов в космосе.

Об этом сообщается в стратегии оборонной и внешней политики Британии на предстоящие 30 лет, опубликованной 16 марта.

«Великобритания сильно зависима от союзников в вопросах доступа к космическим запускам. Правительство рассчитывает, что к 2030 году страна получит возможность отслеживать, защищать и отстаивать свои интересы во всем космическом пространстве, используя как собственные средства, так и средства, используемые совместно с союзниками. Для этого в 2021 году Национальный совет по космосу разработает первую британскую космическую стратегию, которая будет включать военную и гражданскую сферы», — указано в документе.

Уточняется, что новая космическая стратегия предусматривает создание к лету 2021 года космического командования, а также строительство собственного космодрома в Шотландии, запуски с которого должны начаться в 2022 году.

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