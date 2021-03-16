Балтимор, США, , 16:32 — REGNUM С выходом дополнения Portugal pack в стратегической игре Civilization VI появится специальный «зомби-режим». Об этом стало известно 15 марта из ролика, опубликованного на YouTube-канале компании 2K.

В режиме Zombie Defense все погибшие в сражении солдаты с определённой долей вероятности смогут возродиться в виде плотоядных зомби. Помимо этого, дополнение добавит в игру Португалию — новую цивилизацию со своими уникальными зданиями и боевыми единицами.

Релиз дополнения состоится уже 25 марта 2021 года. Его можно будет приобрести как отдельно, так и в составе сезонного пропуска New Frontier Pass.

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