Самара, , 17:05 — REGNUM Два человека были спасены во время пожара в квартире многоэтажного дома в Самаре. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что информация о пожаре в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома, поступила на пульт спасателям вечером 15 марта. По тревоге были подняты 29 спасателей, привлечено девять единиц техники.

Отмечается, что благодаря помощи спасателей самостоятельно покинули помещения 17 жителей дома.

«Одновременно с этим другой пожарный расчет подал ствол по лестнице-палке в окно горящей квартиры, что помогло сбить температуру и обнаружить первого пострадавшего — мужчину 1973 года рождения. Его вытащили в ту часть подъезда, где нет задымления, и передали работникам скорой помощи, — сообщает пресс-служба ведомства.

Вскоре была обнаружена женщина 1948 года рождения. Ее также передали медикам.

Отмечается, что трех человек спасатели эвакуировали с помощью спецмасок, которые были присоединены к дыхательным аппаратам. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

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