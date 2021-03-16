16 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 17:26 — REGNUM Известно выражение: народ — не дурак, легко его не обманешь. Оно, вероятнее всего, так и есть, но ведь, согласитесь, обмануть регулярно пытаются. И в массовой культуре, прежде всего. Вот и с певицей Манижей, отправленной на «Евровидение» от России, выходит та же история — искривлённая, когда на чёрное говорят белое, и наоборот.

Манижа Pavel Vagapov diplomatru

Исполнительница выиграла конкурсный отбор. И это главный аргумент в инструментарии её защитников — мол, выбрал народ, ему такое нравится. Но не станем забывать, что аудитория, участвовавшая в голосовании, уж точно не может считаться народом и даже репрезентативной выборкой. А как выбирают на Первом канале — тут надо вспомнить проект «Голос. Дети», в котором из-за подтасовок победила дочка Алсу.

Поэтому не стоит прикрывать данный выбор Манижи народным голосованием. Фокус в том, что продвинута определённая идея, за которую отвечает данная исполнительница. На её месте могла бы оказаться и другая, но как есть.

Манижа УВКБ ООН Ксения Кандалинцева

Что это за идея? В одном из эфиров своей телепрограммы «Игра в классики» я говорил, что Россию ждёт волна мощной (чуть ли не насильственной) феминизации. Это когда будут плодиться и хорохориться различные организации и активисты по правам женщин. Они, конечно же, станут вещать о нелёгкой женской доле в России, о женском восстании и чём-то подобном, часто говоря вполне справедливые вещи — однако ничего общего с подлинной борьбой за права женщин и их защитой подобное иметь не будет. Потому что тут всё, с одной стороны, ради хайпа, с другой — хайп этот для разрушения традиционной семьи.

Безусловно, сама Манижа вряд ли мыслит столь глубоко. Нет, скорее ей вкладывают в уста подобные идеи. И она, как довольно неглупый и обаятельный человек, их успешно ретранслирует, играя на актуальных трендах — вроде терпимости к гей-сообществам и эмигрантам.

Но вот только другая часть народа, куда более солидная, с этим не согласна и соглашаться не хочет. И почему она на то не имеет права, а? А отнимают его, это право, те, кто Манижу и идею, ею олицетворяемую, беспардонно и навязчиво двигает вперёд. Заглушение возмущённых голосов, к примеру, осуществили за счёт недавнего визита певицы в гости к Ксении Собчак — в её шоу «Док-ток» на Первом. То ли ещё будет. Пока же Собчак, явно довольная тем, что на фоне Манижи она смотрится выигрышно и раскрепощённо, говорила о сильных женщинах, комплексах и избавлениях от них. В общем, так прощупывалась почва для дальнейшей феминистической экспансии.

Однако, упражняясь в казуистике, две дамы вновь шагнули на опасную территорию. Они снова раскопали идею о том, что часть российского общества отказывает Маниже в праве выступать на международном конкурсе, потому что она недостаточно русская. И далее включается националистический фактор, сопровождаемый, уже подспудно, правами геев и иных меньшинств.

Это не просто деталь, не просто случайность. Мне видится, что история с национальностью и происхождением Манижи вброшена в информационное поле намеренно. Она направлена на то, чтобы просканировать общественные настроения. Чтобы выявить, насколько эффективно можно использовать данный фактор — национальный — для разделения и смуты в будущем. Оттого сегодня важно и нужно быть предельно осторожным. Потому что нас ведут в опасную зону, на зыбкую почву.

И в этом, собственно, кроется ещё одна ложь. Ведь не «проклятые охранители» и «националисты» заявили, будто Манижа не имеет права представлять Россию на «Евровидении», потому что она якобы недорусская. Суть в том, что сама певица и её кураторы отчаянно эксплуатируют данную тему. Настолько рьяно, будто перечитали на досуге соответствующей экстремистской литературы.

Так вот, для понимания и пресечения инсинуаций стоит закрепить. Проблема Манижи и её поездки на «Евровидение» не в том, что она родом из Таджикистана. Суть в другом — в том, как певица сама играет на данном факторе, приплетая к нему карикатуру именно на русскую женщину. Тут стоит напомнить, сколь сильно в Таджикистане в своё время обиделись на эпизоды о Равшане и Джамшуде из сериала «Наша Russia». Видимо, по замыслу архитекторов дивного нового мира, дикий образ русской женщины должен приниматься обществом априори благожелательно. Вот только кто на то дал указ? И почему мы с тем должны соглашаться?

Ксения Собчак Петр Данилов © ИА Красная Весна

Что же касается, игры на национальном факторе. То я вспомнил скандальное дело в Севастополе в караоке-баре «Бенефис», которое на днях будет пересмотрено. Так вот, дело это получило известность как «убийство за отказ танцевать лезгинку». И тогда на судебных заседаниях, где я присутствовал лично, вовсю избегали национального момента. Ровно до момента, пока сам осуждённый, родом из Дагестана, не завёл мантру, почему вы, русские, нас не любите…

Да уж, переворачивание с ног на голову — опасная вещь. Особенно, когда это хотят сотворить с национальным самосознанием.