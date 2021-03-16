Москва, 16 марта, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Принимая решение по изменению ключевой ставки, Банк России должен будет учесть и предвыборный процесс, и реакцию бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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По его словам, вопрос заключается в том, насколько действия Центрального банка по повышению учетной ставки будут противоречить программе правительства, направленной на повышение темпов экономического роста.

«И Центральный банк будет вынужден консультироваться с правительством и с администрацией президента о последствиях своих действий, — сказал Сафонов. — Кроме того, сейчас все центральные банки в нынешних условиях вынуждены проводить не ту абсолютно самостоятельную политику, как прежде, а ориентироваться на восстановление экономического роста. А поскольку мы входим в предвыборный процесс, то здесь любые неосторожные действия, которые повлекут за собой удорожание кредита, потребуют очень аккуратных действий. Центральный банк РФ должен понимать, как будут восприняты его шаги».

Как пояснил Сафонов, экономика на повышение ключевой ставки отреагирует «не здорово».

«Мы пока не видим массового оживления потребительского спроса. И любые события связанные с удорожанием кредитов будут только вредить развитию экономики. Именно стабильность стоимости кредитов позволяет бизнесу смотреть на свое развитие оптимистично», — подчеркнул Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил о том, что в настоящее время ЦБ РФ может позволить инфляции немного вырасти.