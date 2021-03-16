Москва, , 16:31 — REGNUM Доллары — нужный и дефицитный товар, но их в мире становится уже неприлично много. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что РФ увеличила вложения в ценные бумаги США.

«Доллар США остается главной мировой резервной валютой, поэтому она необходима для обеспечения международных торговых операций. Доллар остается самым надежным и ликвидным активом, — сказал Ордов. — Но за 2020 год его напечатали в больших количествах. А в 2021 году будет дополнительно «сброшено с вертолета» еще финансовой помощи гражданам и бизнесу в объеме, сопоставимом с бюджетом России за этот год».

В этом, по словам Ордов, и весь парадокс: доллары — нужный и дефицитный товар, но их в мире становится уже неприлично много.

«Пока этот поток, измеряемый в триллионах долларов, сдерживается неэффективностью банковского сектора и снижением оборачиваемости денег, но ощущение надвигающегося финансового цунами нарастает, — сказал Ордов. — В этом случае лучше иметь все инструменты, способные обеспечить гибкость хранения резервов, так как заработать на ценных бумагах США уже явно не получится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что с точки зрения экономической целесообразности, вложение средств в американские государственные облигации выгодно.

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