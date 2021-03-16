Киев, , 16:29 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины сегодня, 16 марта, обновило деление страны на карантинные зоны, согласно которому в регионах вводятся коронавирусные ограничения.

В частности, в «красной зоне», предполагающей максимальные ограничения на уровне локдауна, находятся четыре области Украины — Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

В «оранжевой зоне» находятся десять регионов страны — Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

Остальные области находятся в условной «жёлтой» зоне, где уровень ограничений самый низкий.

Также минздрав Украины информирует, что показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 8 регионах — в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В некоторых областях страны этот показатель превышен критически — при определенном показателе уровня госпитализаций 60 на 100 тыс. населения, в Винницкой области он составляет 122,5 на 100 тыс. населения; в Ивано-Франковской области — 122,3.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил введение в стране очередного полного локдауна — если больше половины областей окажутся в «красной зоне» карантина.