16 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Если достижения внешней политики императора казались очевидными, экономические перспективы «мирного проникновения» не были еще ясны, то внутриполитическое положение России в конце XIX века только казалось спокойным, да и то относительно. После февраля 1895 года студенческие волнения не были уже столь масштабными, хотя 8(20) февраля 1897 года около 500, а 8(20) февраля 1898 года около 700 студентов и выходили на улицы Петербурга, где проходили стычки с полицией.

Олег Айрапетов, , 18:34 — REGNUM Если достижения внешней политики императора казались очевидными, экономические перспективы «мирного проникновения» не были еще ясны, то внутриполитическое положение России в конце XIX века только казалось спокойным, да и то относительно. После февраля 1895 года студенческие волнения не были уже столь масштабными, хотя 8(20) февраля 1897 года около 500, а 8(20) февраля 1898 года около 700 студентов и выходили на улицы Петербурга, где проходили стычки с полицией.

Перед разгоном демонстрации. Петербург

Весьма осложнилось положение в Великом Княжестве Финляндском, где давно уже назревал конфликт. Генерал-губернатором в мае 1898 года был назначен ген. от инф. Н. И. Бобриков. Он пришел на этот пост с программой максимального сокращения автономии Финляндии, которая формально была страной, связанной с Империей династической унией: упразднение местной таможни и монеты, установление контроля над университетом, сближение законодательства княжества с общеимперским, в том числе и в области военной обязанности, преобразование кадетского корпуса в «русском духе», предоставление русскому языку права третьего государственного наряду со шведским и финским языками, снятие препон к назначению русских подданных на местные административные посты, пересмотр цензурного устава и учебников, разрешение издавать газету на русском и т. п.

Николай Бобриков

5(17) февраля 1899 года был издан Высочайший Манифест, который провозглашал, что вопросы общегосударственного значения впредь изымаются из ведения финляндского сейма, который превращался таким образом в совещательное учреждение. Эта политика полностью поддерживалась императором и министром — статс-секретарем Великого Княжества В. К. Плеве, который занял этот пост в августе 1899 года. Плеве не предполагал необходимым ни полное уничтожение автономии, ни русификацию края, но действия статс-секретаря и генерал-губернатора именно так и воспринимались. В Финляндии манифест и действия нового генерал-губернатора сразу же вызвали крайне болезненную реакцию, вызревавший долгие годы конфликт приобрел открытую форму.

Илья Репин. Портрет Вячеслав фон Плеве. 1902

8(20) февраля 1899 года Петербургский университет вновь стал центром беспорядков. На Дворцовом и Николаевском мосту произошли стычки студентов с полицией, которая не допустила демонстрантов в центр города. Полиция и жандармы получили приказ «не церемониться со студентами». Масса людей была избита нагайками, жертвами стали и простые жители, стоявшие на тротуарах. 9(21) февраля протесты продолжились в здании университета. Попытки ректора, тайного советника, проф. В. И. Сергеевича успокоить студентов ни к чему не привели.

«Благочиние и порядок» в университетах поддерживала своя, университетская полиция, подчинявшаяся попечителю округа. Её сил оказалось недостаточно. Борьба со студентами требовала максимального напряжения сил городской полиции, формировались отряды по 400−500 человек. На 1(13) января 1899 года в Петербурге числилось 4 полицмейстера, 156 классных чинов, 378 околоточных надзирателей и 2363 городовых. 13(25) февраля отряд полиции силой до 450 чел. оцепил университет. Студентов описали — их оказалось 825. Впредь в университет должны были впускать по пропускам, которые выдавались полицией. Это было изобретением градоначальника, который также прибыл для встречи со студентами — те жаловались на избиение нагайками.

Свиты Его Императорского Величества генерал-майор Н. В. Клейгельс был градоначальником в период с 1895 по 1903 гг. Сюда он пришел с поста Варшавского обер-полицмейстера. Меры, предпринятые Клейгельсом, привели к тому, что само здание университета стало центром протестных выступлений студентов против жестокости полиции. Число посетителей здания не увеличилось по сравнению со спокойными днями, но эффект протеста был значителен. Никакой сколько-нибудь заметной поддержки студентов со стороны рабочих и обывателей не было. В результате правительство приступило к репрессиям. 78 наиболее активных студентов были арестованы, иногородние высланы из Петербурга, с 4(16) марта в университете вновь начались занятия.

Николай Клейгельс

Но успокоения так и не последовало. Столкновения с полицией в Петербурге стали детонатором студенческого движения в других городах страны. Выступления солидарности студентов прошли в Киеве и Москве. В правительственных верхах еще с 1861 года обсуждались планы отдачи политически активных студентов в солдаты. Каждый раз против этой меры восставали военные, но весной 1899 года под влиянием окружения Николай II принял решение подготовить соответствующий закон. 29 июля (10 августа) 1899 года были изданы «Высочайше утвержденные Временные правила об отбывании воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений, удаленными из сих заведений за учинение скопом беспорядков». Теперь студенты «за учинение скопом беспорядков в учебных заведениях или вне оных» подлежали отчислению из этих учреждений и призыву в армию, даже если бы они имели льготы по призыву. Военный министр мог ходатайствовать об освобождении от воинской службы тех нижних чинов из такого рода бывших студентов, которые без нареканий прослужили год.

11 января 1900 г. в газетах опубликовано правительственное сообщение от министерства народного просвещения об отдаче в солдаты 183 студентов киевского университета «за учинение скопом беспорядков». Первоначально эта цифра должна была быть больше — 392 человека на срок от 1 до 3 лет. 6 февраля к ним добавились еще 27 студентов из Петербургского университета. Для армии, в составе которой имелось 1 013 012 нижних чинов с призывом в 1899 году 331 905 чел., это была капля в море. Но эффект такого «пополнения» был чрезвычайно велик. Эта мера вызвала серьезное недовольство в обществе — распространялись слухи о том, как жестоко обращаются с отданными в службу студентами. На службу их отправляли как каторжников, под конвоем, правда, с напутственной речью военного министра. Куропаткин предупреждал их о необходимости подчинения строгой воинской дисциплине, со всем тем, что последует в случае ее нарушения, и разрешал обращаться на его имя письменно в экстраординарных случаях. Вскоре один из отправленных в солдаты студентов застрелился.

В 1901 году глава МВД Д. С. Сипягин начал обсуждение вопроса о дальнейшем ограничении прав органов местного самоуправления. Явно наметилась тенденция связи студенчества, земцев и центров либеральной интеллигенции, которая крайне негативно воспринимала и репрессии против учащихся, и наступление против прав Финляндии. Глава Министерства Народного Просвещения Н. П. Бололепов закрыл Юридическое общество при Императорском Московском университете, которое возглавлял оппозиционно настроенный видный русский юрист С. А. Муромцев. В 1900 году такая же судьба постигла и Императорское Вольное Экономическое общество.

Николай Боголепов

Боголепов на фоне этих действий вызывал всеобщую ненависть студенчества — при посещении им библиотеки и общежития Петербургского университета учащиеся демонстративно проигнорировали его визит, подвергнув министра бойкоту. 14(27) февраля 1901 года на приеме просителей в здании Министерства Народного Просвещения глава этого учреждения был смертельно ранен. 2(15) марта он скончался. Уже через пять дней после покушения на Боголепова начались волнения в Петербургском и Харьковском, а 23 февраля (8 марта) — в Московском университете. 24 марта на пост министра был назначен П. С. Ванновский, который занимался управлением министерства вплоть до 11(24) апреля 1902 г. Обстановка в стране постоянно усложнялась. Отправку в армию в качестве наказания поддержали единицы из крайне правых. 5(18) июня 1901 г. у императорской четы родилась девочка. Страна узнала об этом из Манифеста. В тот же день последовал указ об увольнении от службы ряда студентов по состоянию здоровья, остальным сократили срок службы. Внутриполитический курс правительства колебался между репрессиями и уступками при явном доминировании жёсткости. Намечалась тенденция тотального противостояния между монархией и интеллигенцией при весьма сложном положении на национальных окраинах, в деревне и рабочем вопросе.

Пётр Ванновский

Тем временем время, выделенное для мирных успехов в Китае, было исчерпано. Ситуация постоянно ухудшалась. Волнения, направленные против иностранцев, начались уже в 1898 г. Организующим центром их стало тайное общество Ихе-Цюань («Кулак во имя справедливости и согласия»), призывавшее освободить Китай от присутствия иностранцев и христиан. На знаменах повстанцев был изображен кулак — поэтому в Европе и США это движение называли «боксерским». В 1900 восставшие захватили Пекин, был убит германский посланник и осажден посольский квартал. Начались нападения на железные дороги и сеттльменты.

Читайте ранее в этом сюжете: 1896–1900. «Мирное проникновение» России в Маньчжурию на практике