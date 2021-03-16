Красногорск, , 16:47 — REGNUM Около двух третей подмосковных школьников питаются в столовых своих образовательных учреждений. Такие цифры приводятся на сайте правительства Московской области.

Как показали результата опроса, проведенного по инициативе детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, около 64% едят школьную еду. Не делают этого по тем или иным причинам только 13% опрошенных учеников. В числе причин отказа от питания они чаще всего называли низкие вкусовые качества. Еще 23% учащихся питаются в столовых, но не периодически, а изредка.

Согласно опросу, больше всего школьники любят обеды. Этому приему пищи предпочтение отдали 38% опрошенных. Треть респондентов призналась, что любят еду из буфета. Меньше всего среди подмосковных учеников любителей завтраков — только 21%.

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