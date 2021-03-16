Луганск, , 16:21 — REGNUM Три снайперские пары переброшены ВСУ в район населённого пункта Золотое (ЛНР), сообщил 16 марта журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Он предупредил о возможном обострении обстановки в районе Золотого и о вероятном усилении огневой активности украинских боевиков, причём это может коснуться территории рядом с участком разведения сил и средств у Золотого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают стягивать в границе с Донбассом военную технику, зачастую размещая её прямо в населённых пунктах на подконтрольной им территории.

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