Лондон, 16 марта, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Американские истребители пятого поколения F-35B Lightning ll так дороги, что разоряют военное ведомство Британии, заявил 16 марта журналистам экс-глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат.

F-35

По его словам, один такой самолет обходится британскому госбюджету в 80 млн фунтов, а один час его нахождения в воздухе стоит 90 тыс. фунтов.

«Их стоимость настолько высока, что даже ВВС США начали поиски более дешевых боевых самолетов», — цитирует его слова издание The Mirror.

Даннат отметил, что такие расходы «перекосят военный бюджет на десятилетия», а проиграют от этого британские сухопутные войска.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжается скандал вокруг программы F-35, которую характеризуют как «разорительный провал».