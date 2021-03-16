В Британии жалуются на «разорительные» американские истребители F-35
Лондон, 16 марта, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Американские истребители пятого поколения F-35B Lightning ll так дороги, что разоряют военное ведомство Британии, заявил 16 марта журналистам экс-глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат.
По его словам, один такой самолет обходится британскому госбюджету в 80 млн фунтов, а один час его нахождения в воздухе стоит 90 тыс. фунтов.
«Их стоимость настолько высока, что даже ВВС США начали поиски более дешевых боевых самолетов», — цитирует его слова издание The Mirror.
Даннат отметил, что такие расходы «перекосят военный бюджет на десятилетия», а проиграют от этого британские сухопутные войска.
Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжается скандал вокруг программы F-35, которую характеризуют как «разорительный провал».