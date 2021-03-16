Киев, , 16:20 — REGNUM Около 70% украинцев в настоящий момент оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, представленные сегодня, 16 марта, в Киеве.

Согласно источнику, 68% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую». При этом только 2% оценило её как «хорошую» или же «очень хорошую», а 28% — как «не плохую и не хорошую».

Опрос показал, что 44% респондентов оценивают уровень благосостояния их семьи как «очень» или «достаточно» плохой, 45% — как «не плохой и не хороший», и всего 9% — как «хороший» или «очень хорошее».

Согласно данным социологов, только 9% граждан считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, и 9% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи. Вместе стем, 30% респондентов считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 23% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году экономическая ситуация в стране улучшится — «будет легче, ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет».

22 февраля Зеленский на одном из совещаний заявил, что главная цель государства — «состоятельный украинец».