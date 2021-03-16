16 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Выбор сегодня у нас невелик: надо укрепляться, меняя элиту на более патриотичную, близкую народному большинству, выражающую его интересы. Именно упрочение России, причём упрочение в первую очередь культурно-историческое, цивилизационное, и должно стать нашей главной задачей. Только оно обеспечит уважение территориальной целостности нашей родины всеми странами – крупными и малыми, на западе и на востоке.

Михаил Демурин, , 16:56 — REGNUM Как же всё-таки мало наш информационный официоз и политический истеблишмент уважают читающую публику и самих себя, насколько они зависимы от мнений, звучащих на Западе! Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявляет, что вопрос Крыма будет снят, «как только в западных странах сменится политическая элита», и эти слова ставятся в первые ряды новостей, их начинают активно обсуждать. Но что тут обсуждать? Разве что согласиться с тем, что политические элиты в западных странах в ближайшее время не сменятся, а значит, если уповать на это, рассчитывать на признание законности волеизъявления крымчан и соответствующего отклика на него России не приходится?

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё менее логично прозвучало утверждение германского депутата о том, что «страны Запада отказываются признать Крым российским, так как в противном случае им придётся отказаться от планов расширения НАТО на восток». Тут, на мой взгляд, взаимосвязь может быть только одна: если уж какие-то обстоятельства и вынудят Запад признать Крым частью России, то те же обстоятельства и остановят продвижение НАТО ещё ближе к нашим границам. Пока же и отказа НАТО от своих известных планов не предвидится, и, повторю, изменений в позиции Запада по Крыму ожидать не стоит. Вопрос о том, в соответствии с международным правом проводился референдум на полуострове или нет, никакой роли тут не играет.

Крым наш! © ИА REGNUM

В данной связи уместно обратиться к сюжету периода уничтожения СССР: выходу из его состава Латвии, Литвы и Эстонии. Чтобы поддержать ту часть прибалтийских элит, которая взяла курс на переход под покровительство Запада, ни США, ни Германии, ни Франции или, скажем, Норвегии, не нужны были итоги некоего «международно признанного референдума». Взломанный коллективным Западом при помощи Михаила Горбачёва мировой порядок предусматривал именно такой расклад, и он был одобрен. Дипломатические отношения между ФРГ и тремя всё ещё республиками СССР, хотя уже и в качестве независимых государств, были установлены 28 августа 1991 года, то есть за четыре месяца до прекращения существования Советского Союза и за 9 дней даже до неконституционного признания их независимости Государственным советом СССР.

Понятно, что и разрушить СССР, и взломать Ялтинско-Потсдамскую систему международных отношений удалось благодаря разложению части советской элиты, но полной её смены даже не понадобилось. Такого фокуса с западными элитами у нас не получится — они мощнее, чем элита СССР, они более сплоченны и, главное, они движимы долгосрочными цивилизационными соображениями. Чего, как мы помним, в случае с элитой в позднем СССР не отмечалось.

И ещё одно историческое наблюдение. Если оставить за скобками отношения между СССР и ГДР, то за последние полтора века Германия отказывалась от враждебного подхода к нашей стране только дважды: в обстоятельствах крайнего своего ослабления, как это было в годы Веймарской республики, либо в период наибольшего могущества СССР, то есть в 1970-е. Именно тогда, в 1975 году на Хельсинкском Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе ФРГ и другие страны Запада признали нерушимость послевоенных границ в Европе. Признали, чтобы вскоре при малейшем ослаблении Советского Союза от зафиксированного в Заключительном акте отказаться. Всё остальное время, какие бы элиты ни находились у власти в Германии, её подход к России, Советскому Союзу и опять к России был враждебным или как минимум недружественным, нацеленным на ослабление нашей страны.

Войска НАТО преодолевают реку на учениях в Литве Army.mil

Исходя из сказанного, выбор сегодня у нас невелик: надо укрепляться самим, меняя нашу собственную элиту на элиту более патриотичную, близкую народному большинству, выражающую его интересы. Именно это — упрочение России, причём упрочение в первую очередь культурно-историческое, цивилизационное, которое ускорит движение вперёд по всем другим направлениям, и должно стать нашей главной задачей. Только оно обеспечит уважение территориальной целостности нашей родины всеми странами — крупными и малыми, на западе и на востоке. Там-то ведь, на востоке, прежде всего в Китае, признание суверенитета нашей страны над Крымом от смены китайских элит точно не зависит!

Что же до задачи смены элит в странах Запада, то её, конечно, тоже сбрасывать со счетов не надо, поскольку большая часть этих элит настроена к нашей стране глубоко, хотя и безосновательно, враждебно. Здесь наши интересы и интересы «Альтернативы для Германии» совпадают. В общем-то, именно об этом, как я его понял, и говорил представляющий новую германскую и европейскую элиты депутат от АдГ, воспользовавшись крымским сюжетом.