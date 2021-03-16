Москва, , 16:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий звуковую рекламу на домах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта. Инициативу внесла в Госдуму Дума Астраханской области.

Представитель Астраханской Думы Игорь Мартынов сообщил о многочисленных жалобах от жителей многоквартирных домов на «звуковой мусор».

«Выносят колонки. То золото, то микрозаймы, то скидки, на первых-вторых этажах практически невозможно жить», — привел аргумент Мартынов.

Поправками предлагается прописать в законе «О рекламе», что «распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, не допускается».

Законопроект будет доработан ко второму чтению, предполагается также установить наказание для нарушителей, отметили в комитете Госдумы по экономполитике.

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