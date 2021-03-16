Донецк, , 16:10 — REGNUM Районы сёл Сосновское, Заиченко, Ленинское, Саханка и Украинское в ДНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ с начала суток 16 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Обстрел из гранатомётов украинские боевики начали в 10:50 мск. Атаки ВСУ вели со стороны населённых пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

В общей сложности по ДНР было выпущено 20 гранат, кроме того, боевики использовали стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 марта украинские боевики четыре раза обстреляли территорию ДНР, применив гранатомёты.

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