Джакарта, , 16:09 — REGNUM Житель индонезийского Богора подвергся воздействию нового штамма коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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«Британский» штамм коронавируса обнаружили у индонезийского рабочего, вернувшегося из Африки. Болезнь индонезийского гражданина протекает бессимптомно.

Всего в Индонезии выявили семь случаев заражения «британским» штаммом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии вакцину от коронавируса получил 4 468 951 человек.

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