Новосибирск, , 16:07 — REGNUM Депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко на заседании рабочей группы по вопросам организации питания в образовательных организациях сегодня, 16 марта, отметил, что стоимость обеда школьников слишком занижена. Он заявил, что важно поддержать комбинаты питания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В то время, когда было принято решение о бесплатном питании в начальных классах — у нас бесплатно начали работать комбинаты питания. Уму непостижимо, как можно накормить ребенка на 65 рублей. Комбинаты чрезвычайно нагружены. Если мы понимаем, что не будет увеличения этих 65 рублей в 2021 году, то мы должны рассмотреть варианты поддержки комбинатов питания», — подчеркнул депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в горсовете Новосибирска прошло первое заседание рабочей группы, на котором депутаты обсудили изменения в организации школьного питания в связи с новыми санитарными правилами и нормами,

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