Тюмень, , 16:06 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году будут введены в эксплуатацию восемь детских садов. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира 16 марта.

В жилищном комплексе «Плеханово» областной столицы возведут детский сад на 260 мест, в ЖК «Первый Плехановский» — на 280 мест, в ЖК «Кристалл» — на 240 мест, в ЖК «Юбилейный» — на 430 мест, в ЖК «Звёздный городок» — встроенный детский сад на 185 мест, в также детсад на ул. Моторостроителей — на 455 мест, и в районе улиц Московский тракт — Магнитогорская — Невская — на 330 мест.

Кроме того, в селе Евсино Голышмановского городского округа будет возведено дошкольное учреждение на 50 мест.