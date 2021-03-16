Киев, , 16:07 — REGNUM Поставки излишков вакцины от COVID-19 из стран Евросоюза задерживаются, поскольку сами страны ЕС получили вакцину позже запланированного. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 марта в Киеве на совместной пресс-конференции со словенским коллегой Анже Логаром.

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Кулеба рассказал, что соответствующие договорённости были достигнуты с некоторыми странами Евросоюза ещё в 2020 году.

«Но график поставок вакцины в сами эти страны ЕС был, по сути, сорван. Соответственно, подвинулись и те даты, когда эти страны могут поделиться с нами избытком вакцин», — добавил он.

Министр добавил, что излишки из стран ЕС — один из способов получения вакцины. Украина в большей мере ориентируется на заключение договоров с производителями препаратов.

Кулеба также отметил, что Украина настроена на либерализацию рынка вакцин от COVID-19. Исключением, по его словам, является российская вакцина «Спутник V», которую Украина считает «инструментом политического влияния» РФ.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об отсутствии у граждан страны свободного выбора вакцины от COVID-19.

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