Киев, 16 марта 2021, 16:07 — REGNUM Поставки излишков вакцины от COVID-19 из стран Евросоюза задерживаются, поскольку сами страны ЕС получили вакцину позже запланированного. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 марта в Киеве на совместной пресс-конференции со словенским коллегой Анже Логаром.
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Кулеба рассказал, что соответствующие договорённости были достигнуты с некоторыми странами Евросоюза ещё в 2020 году.
Министр добавил, что излишки из стран ЕС — один из способов получения вакцины. Украина в большей мере ориентируется на заключение договоров с производителями препаратов.
Кулеба также отметил, что Украина настроена на либерализацию рынка вакцин от COVID-19. Исключением, по его словам, является российская вакцина «Спутник V», которую Украина считает «инструментом политического влияния» РФ.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об отсутствии у граждан страны свободного выбора вакцины от COVID-19.
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