Краснодар, , 16:04 — REGNUM Около двух тысячи жителей Краснодара остались без электроснабжения в результате аварии днём 16 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщение об аварийном отключении света поступило в 14:35. В результате повреждения на линии 6−10 кВ было отключено 11 трансформаторных подстанций в Центральном внутригородском округе.

Без энергоснабжения остались 1,8 тыс. человек, а также четыре социально значимых объекта. На данный момент ведутся ремонтные работы. Ориентировочное время устранения аварии четыре — пять часов.