Москва, , 16:04 — REGNUM Изменения в законодательство о государственных закупках в Госдуме назвали существенными и долгожданными, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

«Эти изменения не просто точечные доработки действующих положений закона, это комплексный пересмотр существующей системы», — заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Он затрагивает структурные изменения, такие как окончательный перевод госзакупок в электронную форму, сокращение способов закупки, полный отказ от цикличности, отметил парламентарий.

В частности, инициативой предлагается ввести универсальную предквалификацию участников при закупке особо сложных работ.

Также предлагается решить проблему расчета по контрактам после принятия работы в срок. Создаются условия для исключения необоснованного затягивания платы, устанавливается жесткий контроль за соблюдением этих сроков.

Законопроект об оптимизации системы госзакупок Госдума приняла в первом чтении. Совершенствуется порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способы такого определения, осуществляемых процедур. Прежде всего, количество конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сокращается до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками — конкурс, аукцион, запрос котировок. При этом действующие дополнительные требования к участникам закупок при проведении конкурсов с ограниченным участием предполагается распространить на случаи проведения открытых конкурсов.

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