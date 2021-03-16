Липецк, , 16:03 — REGNUM В садоводческих хозяйствах Липецкой области началась подготовка к новому сезону. Как сообщил ИА REGNUM глава областной администрации Игорь Артамонов, к середине марта садоводы уже выполнили большой объем работы. Обрезка садов проведена на площади 2,1 тыс. гектаров. Наиболее высокий темп работ — в Лебедянском районе, где расположены ведущие садоводческие хозяйства.

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет 11,1 тыс. гектаров, в том числе в плодоносящем возрасте — 8,2 тыс. гектаров. Весной 2021 года садоводы планируют заложить еще 310 гектаров садов, ягодников и питомников интенсивного типа. К концу года общая площадь заложенных садов должна достигнуть 430 гектаров, из них 390 гектаров — интенсивных.

«Выращенные на липецкой земле плоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодовой продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом играет применение самых современных технологий», — считает глава Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2020 году в хозяйствах всех форм собственности региона было собрано 88,7 тысячи тонн плодово-ягодной продукции — на 20% больше, чем годом ранее. Объёмы производства повысились за счет замены высокорослых, экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300−400 центнеров с гектара. Проводится закладка современных садов на карликовых подвоях с уплотненной схемой размещения деревьев и ягодников, которые дают быструю окупаемость затрат и позволяют получать гарантированную прибыль.

Ежегодно в регионе закладывается от 350 до 450 гектаров молодых садов и ягодников. За последние пять лет заложено 2,6 тыс. гектаров, в том числе интенсивных садов — 2,1 тыс. гектаров. Специализированные хозяйства большое внимание уделяют и расширению мощностей для хранения плодов. Восемь плодовых хозяйств сейчас располагают 29 плодохранилищами общей емкостью 48,7 тыс. тонн. Из 54,6 тыс. тонн плодов, собранных специализированными хозяйствами региона осенью 2020 года, на длительное хранение было заложено 38,5 тыс. тонн, остальные плоды переработаны или реализованы в свежем виде. В перспективе на хранение будет закладываться до 60 тыс. тонн яблок.

Помощь оказывается как специализированным хозяйствам, так и фермерам. Всего, по словам губернатора Артамонова, в 2020 году на развитие садоводства в регионе было выделено более 374 млн рублей, из них 285,1 млн рублей — средства федерального бюджета. Сельхозтоваропроизводителям области предоставлялись субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, на создание и модернизацию хранилищ, на проведение гидромелиоративных мероприятий. 23,8 млн рублей грантов получили начинающие фермеры, еще 23,1 млн рублей грантов «Агростартап» было выдано на реализацию проектов создания и развития хозяйств, занимающихся выращиванием плодово-ягодных культур.