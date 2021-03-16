Самара, , 16:59 — REGNUM 227 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

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Сообщается, что всего с начала пандемии в регионе было выявлено 52 664 случая коронавируса. При этом скончались 997 пациентов с COVID-19, в том числе смерть десяти таких пациентов была констатирована в минувшие 24 часа.

Отмечается, что справились с вирусом 49 105 человек, в том числе 239 человек выздоровели в минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 марта в регионе было выявлено 235 новых носителей коронавируса.

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