Манский район, Красноярский край, , 16:03 — REGNUM Чиновники районной администрации в Красноярском крае подозреваются в превышении должностных полномочий при выделении квартиры девушке-сироте. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры. Его фигурантами стали должностные лица администрации Манского района Красноярского края.

По предварительной версии следствия, в декабре 2013 года районный комитет управления муниципальным имуществом и индивидуальный предприниматель заключили муниципальные контракты на приобретение шести квартир, расположенных в двух — и четырёхквартирном домах в селе Шалинское Манского района. В 2014 году квартиры предоставили детям-сиротам.

Позже с одним из жильцов был расторгнут договор социального найма, так как он не заселился в квартиру. В 2016 году администрация получила от специализированной организации заключение о том, что дом, в котором сиротам предоставлены квартиры, непригоден для эксплуатации в данной климатической зоне. Однако в 2017 году чиновники предоставили эту квартиру девушке-сироте.

Девушка до сих пор живёт в этой непригодной для проживания квартире. «Действия чиновников привели к существенному нарушению её прав и законных интересов», — подчеркнули в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области после заселения детей-сирот в дом, который сразу же стал разваливаться, будут судить чиновников и коммерсантов.

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