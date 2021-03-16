Киев, , 16:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, боясь потерять власть, направил все силы на реализацию репрессивной политики по отношению к лидеру оппозиции, заявил 16 марта публицист, политический эксперт Дмитрий Скворцов, комментируя последние политические события в стране.

Эксперт напомнил, что с первых дней после избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский воспринимал оппозицию как сильного и опасного конкурента, а после беспрецедентного падения его популярности и рейтингов «Слуги народа» в начале нынешнего года он явно увидел в председателе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке реальную угрозу.

«Безусловно, эти партии и раньше мешали власти. С первых месяцев после прихода к власти Зеленского и неограниченной законодательной власти «Слуги народа» ОПЗЖ выступала для них главным конкурентом, да и сам Зеленский прямым текстом и своими действиями постоянно дает понять, что воспринимает Медведчука как самого мощного из своих конкурентов», — подчеркнул специалист.

Также он добавил, что после того, как популярность действующего президента и его партии начала стремиться к нулю, негативное отношение власти к оппозиции только усилилось, а Медведчук стал самым опасным «идеологическим оппонентом».

«После того, что СНБО в обход правоохранительных органов и суда совершил с телеканалами, связанными с оппозицией, после того как наложил санкции на собственных граждан (что не предусмотрено законом): Виктора Медведчука, Оксану Марченко, Тараса Козака, «в этой стране» все возможно… Тем более это будет возможно в случае отмашки из-за океана. Правда, официальной позиции Белого дома мы пока не знаем, поэтому все активнее звучат голоса, что это самодеятельность сводного ВИА «зеленых» и временной поверенной США Кристины Квин», — заявил Скворцов, комментируя возможный запрет на деятельность ОПЗЖ, который рассматривается как один из возможных вариантов дальнейшего развития событий на политической арене Украины.

Вместе с тем эксперт сомневается, что эта попытка будет успешной, хотя признает, что «репрессивной машине» Зеленского не составит большого труда «натянуть сову на глобус», сочинив формальные причины для того, чтобы запретить ОПЗЖ.

«Но даже американская пресса отмечает, что власти Украины не предоставили никаких доказательств, чтобы запретить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Многие мировые СМИ прямо пишут, что это юридический произвол. Во-вторых, есть негативная реакция в лице ООН, а ООН во многом отражает и позицию США тоже», — подчеркнул Скворцов, добавив, что такими действиями окружение подталкивает Зеленского к тому, что он станет «нерукопожатным» в мире.

Кроме того, резюмировал он, такие действия еще больше оттолкнут от Зеленского избирателей, которые массово уходят к Медведчуку.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля, после введения санкций против телеканалов и депутатов оппозиции, местные власти ряда регионов Украины, преимущественно на западе страны, призвали Киев на законодательном уровне запретить фактическую деятельность партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария», которые якобы «продвигают интересы российского агрессора».

11 марта стало известно, что минюст Украины направил в Окружной административный суд иск о запрете политической «Партии Шария».