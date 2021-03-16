Москва, 16 марта, 2021, 16:01 — ИА Регнум. На торгах в Европе 16 марта нефть осталась торговаться в отрицательной области, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цена на нефть сорта Brent опустилась на 1,55%, до $67,73 за баррель, однако к 15:00 подросла до $68,13. У покупателей не получается поднять цену из-за дорожающего доллара.

Участники рынка снизили активность в преддверии заседания FOMC. Если регулятор не сможет повлиять на ожидания рынка в отношении растущей доходности казначейских облигаций, (текущее значение 1,60%), то доллар получит новый толчок.

На этом фоне покупатели могут отступить к уровню $65 за баррель нефти марки Brent.

Сегодня об уровне запасов сырой нефти сообщит Американский институт нефти. 17 марта выйдут официальные данные министерства энергетики США.

Запасы увеличиваются в стране две недели подряд, поэтому тоже будут в центре внимания трейдеров в ближайшие дни», — считает эксперт.

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