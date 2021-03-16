Иерусалим, , 16:01 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что шесть тысяч смертей от ковида — это относительно немного. Об этом он заявил Ynet 16 марта.

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Израиль потерял из-за ковида более 6000 граждан. Нетаньяху говорит, что он опечален каждой из этих смертей, но утверждает, что это относительно низкая цифра. «Шесть тысяч погибших — трудная цифра для каждого из нас, но это намного меньше, чем в других странах нашего размера», — полагает он.

Премьер-министр пообещал, что «еще одного локдауна точно не будет», но потом оставил такой вариант возможным на случай появления новых мутаций вируса.