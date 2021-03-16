Белгород, , 16:01 — REGNUM К ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступили в Белгородской области. В 2021 году планируется привести в порядок 264,9 км дорожного полотна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе правительства региона.

Первые работы по нацпроекту начались в Старом Осколе. На Молодёжном проспекте сначала обновят подземные коммуникации, чтобы не нарушать благоустройство вновь уложенного покрытия. В целом в 2021 году в Белгородской области в нормативное состояние планируется привести 264,9 километров на 116 муниципальных дорогах и 33 региональных. Объём финансирования составит порядка трёх миллиардов рублей.

В 2020 году по нацпроекту в регионе привели в порядок 165,1 км дорог.