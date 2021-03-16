Стокгольм, , 15:56 — REGNUM Форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Федерации футбола Швеции.

39-летний Ибрагимович вошёл в заявку сборной Швеции на матчи отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 с Грузией и Косово, а также на товарищескую встречу с Эстонией.

Ибрагимович играл за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. Он является лучшим бомбардиром команды: на его счету 62 гола в 116 матчах.

Читайте ранее в этом сюжете: Форвард «Милана» Ибрагимович вернется в сборную Швеции – СМИ