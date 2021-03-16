Ярославль, , 15:55 — REGNUM Утром 16 марта на улице Машиностроителей в Ярославле годовалый ребёнок получил травму после падения матери. Об этом в социальных сетях рассказала сама мать Екатерина Ивановская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пострадавший ребёнок Екатерина Ивановская

Екатерина шла вместе со своими детьми (их у неё трое) на приём к педиатру. Почти добравшись до поликлиники, она поскользнулась на льду. В это время у неё на руках был её годовалый сын.

«У меня на руках был маленький ребёнок, он очень сильно заплакал, и я поняла, что что-то не то, так как он истерично заплакал, не так, будто просто сильно испугался. Попыталась поставить его на ножки — он не вставал», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Екатерина Ивановская.

Екатерина обратилась за помощью в травмпункт.

«Сделали рентген, нет перелома, сильный ушиб, наложили гипс — с ним ходить неделю минимум», — продолжила свой рассказ Екатерина.

Молодая женщина в шоке и от произошедшего, и от состояния городских улиц.

«Сначала я была в шоке от того, какие ямы на дорогах, сейчас в шоке от того, что за ними не следят, не чистят тротуары. Люди реально себя калечат. Не знаю, может власть не слышит, я просто не знаю, на каком уровне надо разговаривать с ними, чтобы достучаться. Просто не понимаю», — негодует пострадавшая.

После падения Екатерина вызвала скорую помощь уже себе — у неё несколько раз кружилась голова, врачи в детском травмпункте также сказали о вероятной травме. После лечения женщина планирует обратиться в суд, хотя пока и неясно, кто именно несёт ответственность за участок, где произошло падение.

ИА REGNUM уже неоднократно писало о проблемах с состоянием улиц этой зимой в Ярославле. Сейчас социальные сети переполнены гневными высказываниями ярославцев, фотографиями и видео обледеневших и затопленных тротуаров и дорог.

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