В Ярославле годовалый ребёнок получил травму из-за неубранных улиц
Ярославль, 16 марта, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Утром 16 марта на проспекте Машиностроителей в Ярославле годовалый ребёнок получил травму после падения матери. Об этом в социальных сетях рассказала сама мать Екатерина Ивановская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Екатерина шла вместе со своими детьми (их у неё трое) на приём к педиатру. Почти добравшись до поликлиники, она поскользнулась на льду. В это время у неё на руках был её годовалый сын.
Екатерина обратилась за помощью в травмпункт.
Молодая женщина в шоке и от произошедшего, и от состояния городских улиц.
После падения Екатерина вызвала скорую помощь уже себе — у неё несколько раз кружилась голова, врачи в детском травмпункте также сказали о вероятной травме. После лечения женщина планирует обратиться в суд, хотя пока и неясно, кто именно несёт ответственность за участок, где произошло падение.
ИА REGNUM уже неоднократно писало о проблемах с состоянием улиц этой зимой в Ярославле. Сейчас социальные сети переполнены гневными высказываниями ярославцев, фотографиями и видео обледеневших и затопленных тротуаров и дорог.