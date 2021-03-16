Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль 16 марта снова пробует укрепляться, но потенциал его роста к иностранным валютам очень сильно ограничен — все факторы уже в ценах, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит 72,60 руб. и может оставаться в пределах 72,50−73,50 руб. Нефть в рублях стоит чуть больше 4900 руб., это хорошо для бюджета, но для внутреннего производителя тут мало приятного.

Евро торгуется по 86,73 руб., выглядит слабо, но может быть еще слабее — здесь точно есть потенциал просадки к 86,50 руб.

Нефть марки Brent днем снижается и корректируется. Отступление к $68 неплохо, но пока недостаточно для возвращения в сырье стратегических покупателей.

В целом, рубль чувствует себя сегодня очень хорошо и в краткосрочном периоде нет факторов для его заметного ослабления», — полагает эксперт.

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