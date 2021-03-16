Кондрово, Калужская область, 16 марта, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Калужской области установлены криминальные обстоятельства безвестного исчезновения 56-летней жительницы города Кондрово. Об этом 16 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

8 марта 2021 года в реке Шаня было обнаружено тело женщины, ранее разыскиваемой правоохранителями. В ходе поисковых мероприятий недалеко от места проживания женщины обнаружена шапка со следами вещества бурого цвета. Следователем в доме погибшей были изъяты вещи с каплями крови. По версии следствия, потерпевшая находилась в компании ранее судимого за особо тяжкое преступление мужчины, который в декабре 2020 года освободился из мест лишения свободы. Мужчина неоднократно избивал женщину. Когда от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, злоумышленник сбросил тело погибшей в реку.

По уголовному делу назначены судебно-медицинская и биологическая экспертизы. В соответствии с первоначальными результатами, смерть женщины наступила от тупой травмы грудной клетки. На вещественных доказательствах, изъятых с места происшествия, — кровь погибшей. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.