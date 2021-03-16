Москва, , 15:54 — REGNUM После ухода с российского рынка государственного долга большого количества внешних инвесторов необходимость в сдерживании инфляции пропала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, рассуждая о том, может ли Банк России пойти на повышение ключевой ставки ради недопущения роста инфляции.

«Кому нужна низкая инфляция? Она нужна внешним инвесторам. Но сегодня на российском рынке внешних инвесторов очень мало. Они все разбежались в связи с политическими рисками, — сказал Зубец. — И поэтому облегчение притока валюты в Россию на рынок госдолга сегодня не актуально. Основная масса инвесторов на рынке государственного долга — это российские банки и тот бизнес, которые они представляют. Обеспечивать привлекательность для внешних инвесторов при помощи инфляции — эта задача ушла в прошлое. По факту у нас ЦБ РФ долгое время был представителем крупных международных финансовых кругов и создавал для них в РФ наилучшие условия при помощи сдерживания инфляции».

Но в настоящее время, как пояснил Зубец, когда поток внешних инвесторов сошел на нет, необходимость сдерживания инфляции пропала.

«То есть в принципе если ЦБ РФ закроет глаза и инфляция подрастет, то никто от этого не пострадает», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, как рост ключевой ставки связан с политическими рисками.

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