Москва, , 15:53 — REGNUM Банку России не стоит повышать ключевую ставку в условиях огромных политических рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Почему ЦБ РФ гонится за низкой инфляцией? Потому что у них записано, что инфляция должна быть 4%. А если она не 4%, то с них могут спросить. Чего они, собственно, и боятся, — сказал Зубец. — Но Банк России должен принимать в расчет и условия огромных политических рисков, которые есть на сегодняшний день в нашей стране. Во второй половине 2021 года — осенью и в начале зимы — мы прогнозируем достаточно серьезный подъем протестной активности в стране. В таких условиях ухудшать положение в экономике, искусственно понижая платежеспособный спрос населения ради того, чтобы поставить галочку, возможно, но крайне глупо».

И поэтому, как полагает Зубец, скорее всего, до конца 2021 года никакого повышения ставки не будет, так как это станет одним из источников социальной напряженности.

«Кроме того, это вызовет огонь критики по адресу финансовых властей РФ. И затевать эту очередную свару никому не надо. И на то, что ЦБ РФ не удержал инфляцию, просто закроют глаза. Так как рост инфляции — это объективный процесс», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец оценил прогноз агентства «Блумберг» по поводу роста ключевой ставки ЦБ РФ до конца 2021 года.

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