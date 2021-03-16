Ташкент, , 15:52 — REGNUM В Ташкенте открылся московский многофункциональный миграционный центр, сообщили 16 марта в телеграм-канале Российского университета дружбы народов (РУДН).

Сотрудники центра организуют профессиональную и психологическую подготовку, выезжающих на временную работу в Россию. Многофункциональный центр будет оформлять патент для работ на территории РФ.

Кроме того, в центре будут организованы курсы обучения русскому языку по рабочим специальностям, истории России и основам российского законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся — мигрантов.

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