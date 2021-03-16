Сеул, , 16:02 — REGNUM Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в феврале 2021 года, превысила отметку в 1 трлн вон (~$885 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным, общая сумма пособий по безработице в стране составила 1,01 трлн вон (~$898 млн).

Известно, что показатель превысил отметку в 1 трлн вон (~$885 млн) спустя пять месяцев.

Отмечается, что в текущем году в бюджет на 2021 год заложено 11,3 трлн вон (~$10 млрд) на выплату пособий по безработице.

По состоянию на конец февраля, в стране насчитывалось 13,99 млн подписчиков страхования занятости, что на 1,4% или 191 тыс. человек больше, чем месяц назад.