Севастополь, 16 марта, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Следственные органы Севастополя вступились ветерана Великой Отечественной войны, которая потеряла квартиру из-за мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 16 марта.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Аллея городов-героев в Севастополе

Как установлено следствием жительница Города-героя, ветеран Великой Отечественной войны в августе 2020 года «в результате обмана и злоупотребления доверием пожилой женщины граждане переоформили и приобрели право собственности на ее квартиру, расположенную по улице Супруна города Севастополя».

Следователи устанавливают всех участников мошеннической схемы, также принимается комплекс мер для восстановления прав пожилой женщины на её жильё.