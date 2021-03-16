Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге открывается финал всероссийского конкурса «Учитель будущего».

Конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Всероссийский конкурс «Учитель будущего» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных команд учителей, участники которых обладают высоким уровнем предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков.

Задачами конкурса является формирование у участников компетенций, соответствующих профилю учителя будущего, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества, создание коммуникационной площадки для обмена опытом между командами учителей, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик.

Все участники, прошедшие тестирование первого этапа конкурса, получат доступ к «базе знаний» (онлайн-библиотеки). Полуфиналисты смогут принять участие в программе совершенствования профессионального мастерства. В финале из 100 команд учителей будут выбраны 30 команд победителей, которые получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей».

К моменту окончания заявочной кампании было собрано более 39 тысяч заявок, которые поступили из всех регионов России. Регионами-лидерами по числу поданных заявок стали: Санкт-Петербург, Кемеровская область и Московская область, а также Чеченская Республика и Воронежская область.

Из общего числа подавших свои заявки на участие около 20% составляют молодые учителя до 30 лет. Большинство заявок на участие в конкурсе подали учителя — женщины (85%), 15% участников — мужчины.

Предметная принадлежность учителей, подавших заявки на участие в конкурсе, выглядит так: в лидерах учителя начальной школы, вторые по численности — учителя русского языка и литературы, на третьем месте учителя математики. С небольшим отставанием на четвертом месте расположились учителя истории и обществознания.

В тестировании, которое проходило с 21 по 31 января 2020 года включительно, приняли участие свыше 30 тысяч учителей. Каждый блок тестирования открывался последовательно после прохождения предыдущего. Выполняя задания дистанционного этапа, участники проходили тестирование по предметам преподавания, возрастной психологии и педагогике, а также по нормам языка и культуре речи.

Баллы каждого участника команды (в команде по три человека) суммировались и формировали рейтинг команды в каждом из 8 округов России. Свои результаты испытаний, а также рекомендуемую литературу участники смогут увидеть в своих личных кабинетах на сайте teacher.rsv.ru.

На этапе тестирования наилучшие результаты продемонстрировали команды учителей из следующих субъектов России: Армавира (ЮФО, Краснодарский край); Моздока (СКФО, Республика Северная Осетия — Алания); Биробиджана (ДФО, Еврейская автономная область); Новокуйбышевска (Самарская область, ПФО) и Октябрьского (Республика Башкортостан, ПФО); Северодвинска (Архангельская область, СЗФО) и Санкт-Петербурга (СЗФО); Новосибирска (СФО); Каменска-Уральского (Свердловская область, УФО) и Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, УФО).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам онлайн-этапа были определены 400 команд — 1200 человек, которые продолжат борьбу за победу на очных окружных полуфиналах.

Второй этап — очные полуфиналы — прошли с февраля по сентябрь 2020 года в 8 городах: Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Грозном, Ростове-на-Дону, Уфе и Москве.

Финал конкурса «Учитель будущего» проходит с 16 по 20 марта 2021 года в Санкт-Петербурге.