Москва, , 15:50 — REGNUM Регулятор будет вынужден повышать ключевую ставку вне зависимости от проинфляционного или рискового сценария, но все будет зависеть от сложившихся обстоятельств, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик АО ИК «Фондовый Капитал» Даниил Болотских.

«На последнем заседании Банка России 12 февраля 2021 года регулятор принял решение оставить ставку на прежнем уровне. По итогам заседания ЦБ опубликовал сценарии макроэкономического развития и денежно-кредитной политики на 2021−2023 гг.

Получилось четыре сценария, на которые регулятор будет опираться, принимая решения по ключевой ставке:

1) Базовый: инфляция в 2021 = 4%; спрос — устойчивое восстановление, предложение — достижение потенциального размера в 2022 году; мягкая ДКП.

2) Проинфляционный: инфляция в 2021= 4,5−5%; спрос — устойчивое восстановление, предложение — достижение потенциального размера в 2023 году; сначала жесткая, позже мягкая ДКП.

3) Дезинфляционный: инфляция в 2021 = 3,5−4%; спрос — слабое восстановление, предложение — достижение потенциального размера в 2022 году; более мягкая ДКП.

4) Рисковый: инфляция в 2021= 5,5−6,5%; спрос — слабое восстановление, предложение — существенное снижение; жесткая ДКП.

По данным Росстата инфляция в России с 25 февраля по 1 марта зафиксирована на уровне 0,2% четвертую неделю подряд. В таком случае годовая инфляция равна 5,6%, что вплотную подбирается к максимальным значениям 2016 года на уровне 5,8%.

Текущий уровень подходит под «проинфляционный» и «рисковый» сценарии, однако необходимо учитывать прогноз регулятора о достижении пика инфляции в марте 2021 года.

Дополнительно влиять на ставку будет динамика спроса и предложения. Растущие риски третьей волны коронавируса в Европе плюс приостановка вакцинации AstraZeneca будут мешать устойчивому восстановлению спроса, попутно ограничивая предложение.

При высокой инфляции и снижающемся спросе регулятор вынужден повышать ставку вне зависимости от «проинфляционного» или «рискового сценария». Возникает вопрос: когда повышать?

За сохранение ставки на ближайшем заседании в марте проголосовало 32 из 33 аналитиков Bloomberg. Консервативная позиция связана с тем, что сейчас недостаточно данных для принятия решения о смене курса в денежно-кредитной политике.

В апреле состоится опорное заседание Совета директоров Банка России, по итогам которого будет опубликован обновленный макроэкономический прогноз.

В нем будет учитываться ситуация с подскочившей инфляцией. Это, скорее всего, вынудит регулятор поднять ставку минимум на 0,25% в апреле», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России до конца 2021 года может повысить ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% или даже до 6%, сообщил источник Bloomberg. По опросам агентства, аналитики ожидают роста не больше чем на 50 базисных пунктов в 2021 году.

Читайте также: Ключевая ставка Центрального банка РФ может вырасти до 7% — прогноз