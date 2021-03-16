Москва, , 15:49 — REGNUM Если Центробанк РФ повысит ключевую ставку до 6%, то опять повторится история с ростом стоимости кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз агентства «Блумберг», эксперты которого предположили, что до конца 2021 года ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 6%.

«Нет. Дело в продовольственной инфляции. В первые месяцы 2021 года она резко выросла, и понятно, почему. Не только производители сельскохозяйственной продукции, но и все остальные (ритейл и сфера услуг) на протяжении последних лет сдерживали рост издержек (рост заработных плат, реновация производства и так далее), — сказал Зубец. — А сейчас целый ряд производств и бизнесов решили воспользоваться ростом потребления для того, чтобы провести все плановые работы, которые они откладывали весь последний год. Плюс имеет место рост международных цен на продовольствие. Таким образом, всплеск инфляции в 2021 году — это вещь абсолютно объективная».

Поэтому, как полагает Зубец, если ЦБ РФ поднимает ставку до 6%, то необходимость инвестиций никуда не денется, однако опять повторится история с ростом стоимости кредитов, быстро подорожают депозиты, а народ понесет деньги в банки и тратить их не будет.

«В итоге мы получим очередную стагнацию», — подытожил Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 6% в случае нарастания инфляционного давления.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ может пойти на повышение ключевой ставки до 6% – экономист