Киев, , 15:48 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал срыв договоренностей «с некоторыми странами ЕС» о том, что они поделятся вакциной против коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат напомнил, что договорённости о передаче Украине вакцины были достигнуты еще в декабре прошлого года.

«Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван, соответственно, сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин», — заявил Кулеба.

Вместе с тем министр отметил, что это «лишь один из потенциальных каналов поставки вакцины», поэтому большой проблемы с этим нет. Он пообещал, что Киев сфокусируется на контрактах с непосредственно производителями вакцины.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля вице-премьер правительства страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииОльга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились перепродать Украине излишки вакцины от коронавируса. Она подчеркнула, что среди этих стран ЕС — «одна очень дружественная к нам», но отметила, что любые подробности — это «конфиденциальная информация».

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля, страна использует препарат Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca, и к которому есть множество критических замечаний от экспертов и специалистов.