Ярославль, 16 марта, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Известный хоккейный журналист и эксперт «Матч-ТВ» Павел Лысенков предложил изменить хоккейную экипировку после гибели 19-летнего хоккеиста в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на телеграм-канал журналиста.

МХК Динамо Спб Тимур Файзутдинов

Как ранее сообщало ИА REGNUM 16 марта в реанимации больницы имени Соловьева скончался 19-летний хоккеист питерского «Динамо» Тимур Файзутдинов. Четыре дня назад шайба попала ему в голову в ходе матча ярославского «Локо» и питерского «Динамо».

"Кто здесь виноват? Никто. Роковая случайность — шайба попала в то незащищенное место, где дужка шлема для уха игроков», — оценил Павел Лысенков ярославскую трагедию.

Журналист вспоминает, что пять лет назад погиб капитан новокузнецкого «Металлурга» 16-летний Александр Орехов. Ему шайба угодила в шею. Журналист предлагает пересмотреть подходы к хоккейной экипировке. Причем кардинально.

«В 60-е в НХЛ не могли представить, что люди должны играть в хоккей в шлемах. В 80-е было дикостью, что к шлему крепится прозрачный козырек, закрывающий глаза. Да и сами мы еще год назад не могли представить, что по улице и в магазинах будем ходить в масках, как в больнице. Всё меняется. Я думаю, пришло время изобрести прозрачную сферу вроде скафандра космонавта, которая сменит шлемы и будет защищать голову игроков — не только от шайб-убийц, но и толчков на борт, сотрясений мозга, ударов затылком об лед. Все нюансы — как там дышать, чтобы не запотевало, и как вообще в этом играть — оставлю для работы изобретателям хоккейной экипировки», — написал Павел Лысенков.

Эксперт «Матч-ТВ» назвал хоккей видом спорта, где скорости и жесткость растут с каждым годом. По мнению журналиста вопрос о безопасности игроков назрел и требует новых решений.