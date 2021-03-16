Москва, , 15:47 — REGNUM Новый кроссовер Geely Atlas PRO будет представлен в России в августе 2021 года, а его продажи начнутся в сентябре. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

Производство Geely Atlas Pro будет осуществляться на белорусском заводе «БелДжи». Длина новинки составит 4544 мм. Таким образом, новый кроссовер будет на 25 мм длиннее предшественника.

Под капотом Geely Atlas Pro, предназначенном для России, будет безальтернативный бензиновый агрегат на 1,5 л с наддувом мощностью 177 л. с. В качестве трансмиссии у модели будет преселективный «робот» либо шестискоростной «автомат» Aisin. Для Geely Atlas Pro также будет доступна система полного привода.

Ранее стало известно, что компания Geely планирует оснастить новый кроссовер KX11 (Xingyue L) экраном на 100 см.

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