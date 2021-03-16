Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Парламент Грузии поддержал разделение министерства образования, науки, культуры и спорта страны на два ведомства. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба парламента.

Сообщается, что народные избранники проголосовали за отделение министерства культуры, спорта и молодежи от министерства образования и науки. Соответствующий законопроект был принят в третьем окончательном чтении.

Новый закон вступит в законную силу после того, как его утвердит президент страны.

Стоит отметить, что в Грузии минкульт, минобразования и министерство спорта объединили в одно ведомство в 2018 году. Это объяснялось стремлением сократить затраты на содержание госаппарата.