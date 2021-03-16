Москва, , 15:42 — REGNUM Готовность Центробанка РФ к повышению процентных ставок уже давно обсуждается внутри российских финансовых кругов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Рост потребительской инфляции, разгон цен на недвижимость из-за дешевых ипотек, отсутствие роста курса рубля при росте цены на нефть — это всё вполне может подтолкнуть регулятора к ужесточению монетарной политики уже в самое ближайшее время. Нельзя исключать такого развития событий даже на ближайшем заседании 19 марта.

Надо понимать, что рост с 4,25% до 6% это довольно большой интервал и совершая аккуратные повышения по 0,25% на это уйдет до семи заседаний.

Предполагаю, что нас ждет три аккуратных повышения по 0,25% до уровня 5% и далее два по 0,5%. Таким образом ЦБ РФ сможет подготовить инвесторов к ужесточению политики и добиться необходимого значения процентной ставки.

Однако все это выглядит хорошим планом «здесь и сейчас». Резкое изменение курса валюты или существенные сдвиги в инфляции могут оказать существенное влияние на решительность регулятора.

Учитывая, что ЦБ РФ не стесняется менять ставку и шагами в 1% (как это было в июне 2020 года), поэтому нельзя исключать и 3−4 резких изменений в сторону роста», — считает финансовый эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ может повысить ключевую ставку на 1,25% до 5,5−6% годовых. Основные причины — рост инфляции и опасения по поводу роста расходов средств бюджета.

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